Гуманитарный штаб «Поможем» обеспечит Донецк аптечками для бомбоубежищ

На протяжении нескольких месяцев районы Донецка подвергаются обстрелам, часть людей вынуждена жить в бомбоубежищах в целях безопасности, а также по причине того, что собственные дома разрушены. Беря во внимание этот факт, Гуманитарным штабом «Поможем», созданном при фонде Рината Ахметова, было принято решение обеспечить бомбоубежища Донецка специальными аптечками, содержащими медикаменты и изделия медицинского назначения для оказания помощи одновременно не менее 10 человекам – как детям, так и взрослым.

В состав так называемой «аптечки для бомбоубежищ» входят медикаменты, необходимые при различных травмах или неотложных состояниях:

- средства для остановки кровотечения и фиксации переломов (жгут), бинт, лейкопластырь, пластырь бактерицидный, вата медицинская, бинт для фиксации шин, шины для фиксации переломов верхних и нижних конечностей, шейные воротники (детские и взрослые), пакет перевязочный стерильный;

- антисептические средства (раствор йода);

- обезболивающие и сердечные средства (валидол, парацетамол, цитрамон, нитроглицерин);

- дополнительные средства (ножницы, перчатки, булавки, портативное устройство для проведения искусственной вентиляции легких, сульфацил натрия, термопокрывало);

- инструкция по применению.

Сегодня аптечки для бомбоубежищ прибыли в Мариуполь и до конца недели будут доставлены в зону АТО. В Донецке «аптечки» распределят между бомбоубежищами, которые открыты при школах, производствах, и где сейчас временно проживают люди, которые лишены жилья. Ранее Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова доставил в город аптечки «для старшей возрастной группы» и обеспечил ключевые медучреждения Донецка оборудованием, генераторами и необходимыми препаратами.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.

Кризисный информационный центр

Гуманитарного штаба «Поможем»

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