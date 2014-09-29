В Кременчуге во время «Пробега с верой в сердце» собрали деньги для роддома

Как сообщил корреспонденту УНИАН организатор пробега, директор городского молокозавода Руслан Вдовенко, все вырученные средства будут направлены на приобретение аппарата фототерапии, который будет использоваться при проведении реанимационных мероприятий у новорожденных пациентов, появившихся на свет в Кременчугском городском роддоме.

По подсчетам организаторов мероприятия, сегодня около 2 тысяч взрослых и маленьких жителей города приняли участие в пробеге ради жизни детей, в том числе и первый вице-мэр Кременчуга Виктор Калашник, вице-мэр Виталий Малецкий, руководители районов, главврач роддома Ярослав Прокопчук и члены его коллектива, представители банков..

«Сегодня для пробега объединились все жители Кременчуга, движимые желанием помочь медицинским учреждениям и нашим детям. Это прекрасный пример взаимодействия социально ответственного бизнеса, городской власти и всех неравнодушных кременчужан ради спасения жизни тех маленьких граждан, которые в этом нуждаются", - сказал Калашник.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в этой благотворительной акции, и высказал уверенность в том, что "совместными усилиями мы способны совершить не одно доброе дело".