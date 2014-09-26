Киев передал бойцам АТО 10 автомобилей скорой помощи

Столица передала бойцам разных добровольческих батальонов, которые находятся в зоне АТО, 10 автомобилей скорой помощи, отремонтированных киевской властью и оснащенных медицинским оборудованием с помощью волонтеров.

“От имени киевской общины мы сейчас передаем 10 автомобилей скорой помощи. Первая партия – 4 машины - уже находятся в зоне АТО. Мы надеемся, что каждая из них спасет жизни многим нашим героям, которые защищают независимость и целостность Украины на востоке”, - отметил Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Киевского городского головы.

Скорые передали батальонам: "Киев", “Айдар”, “Донбасс”, “Миротворец”, им. Кульчицкого, “12-Киевская Русь”, “25-Киевская Русь”, 72-я отдельная механизированная бригада, “Прутско-Померанский”.

Мэр также отметил, что на медицинское оборудование скорых потратили полмиллиона гривен. “Каждая из этих машин оборудована как современный реанимобиль. В городском бюджете денег нет. Поэтому мы собственными усилиями отремонтировали автомобили, которые были на балансе города, а затем за счет волонтеров и благотворителей закупили и установили современное медицинское оборудование”, - сказал Кличко.

Киевский городской голова поблагодарил представителей добровольческих батальонов и волонтеров. “Я благодарю вас за все, что вы делаете. Мы тоже, насколько можем, помогаем. Только объединив усилие, только вместе мы сможем победить”, - отметил Кличко.