В Лисичанске из гуманитарной помощи похитили медпрепараты

Правоохранители выявили хищение в Лисичанске Луганской области медицинских препаратов из гуманитарной помощи на сумму более 200 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы борьбы с экономической преступностью Министерства внутренних дел Украины.

В сообщении отмечается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из гаражей обнаружили и изъяли разнообразные медицинские препараты на сумму более 200 тыс. грн.

Начальник Департамента ГСБЭП МВД Василий Писный отметил, что эти лекарства являются гуманитарной помощью, которая предоставлялась городской и областной общественными организациями «Красный Крест». По его словам, они «были похищены должностными лицами управления здравоохранения Лисичанского городского совета и завхозом одной из городских больниц».

По данному факту открыто уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Ответственность этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Писный призвал «небезразличных граждан» информировать милицию по номеру 102 об известных фактах разворовывания и хищения продуктов питания, лекарств, военного снаряжения и пр.