Завтра киевляне смогут пройти бесплатное обследование на сосудисто-сердечные болезни

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, предусмотрено, что все желающие смогут бесплатно получить консультацию врачей - кардиологов и терапевта; сделать ЭКГ и ЭХОКГ исследования под руководством специалистов Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова; измерить артериальное давление и индекс массы тела; определить уровень холестерина и глюкозы в крови; принять участие в обучении, организованном медицинским персоналом городского Центра медицины катастроф, по оказанию первой доврачебной помощи при неотложных состояниях.

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При выявлении признаков гипертонической болезни, пациенты смогут получить рецепт на лекарства с частичным возмещением их стоимости государством.

Обращаться в Центр можно в период с 09:00 до 15:00.