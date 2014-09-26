Завтра киевляне смогут пройти бесплатное обследование на сосудисто-сердечные болезни
Завтра, 27 сентября, в Клинико-диагностическом центре Днепровского района столицы (ул. Луначарского, 5) по случаю Всемирного дня сердца пройдет оздоровительная акция, в рамках которой киевляне смогут пройти бесплатное обследование на сосудисто-сердечные болезни
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, предусмотрено, что все желающие смогут бесплатно получить консультацию врачей - кардиологов и терапевта; сделать ЭКГ и ЭХОКГ исследования под руководством специалистов Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова; измерить артериальное давление и индекс массы тела; определить уровень холестерина и глюкозы в крови; принять участие в обучении, организованном медицинским персоналом городского Центра медицины катастроф, по оказанию первой доврачебной помощи при неотложных состояниях.
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При выявлении признаков гипертонической болезни, пациенты смогут получить рецепт на лекарства с частичным возмещением их стоимости государством.
Обращаться в Центр можно в период с 09:00 до 15:00.