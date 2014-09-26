Боевики из минометов обстреляли больницу в Счастье, убита женщина

Сегодня около 11 часов утра боевики начали обстрел населенного пункта, где проживают мирные жители. Свидетели происшествия рассказывают, что мины попали в "красный уголок" больницы, где больные обычно смотрят телевизор.

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По предварительным данным, одна женщина погибла, еще трое ранены. Обстрел продолжается.

Боевики продолжают стрелять и по позициям Вооруженных сил Украины. Напомним, на днях силовики заявляли, что боевики любой ценой пытаются захватить мост через Северский Донец вблизи Счастье.

ТСН