Боевики из минометов обстреляли больницу в Счастье, убита женщина
12:51, 26 сентября 2014Новости регионов
0
Под Луганском в Счастье боевики из так называемой ЛНВ открыли огонь из минометов по местной больнице
REUTERS
Сегодня около 11 часов утра боевики начали обстрел населенного пункта, где проживают мирные жители. Свидетели происшествия рассказывают, что мины попали в "красный уголок" больницы, где больные обычно смотрят телевизор.
Читайте такжеПропаганда РФ оставила далеко позади фашистскую и советскую - Геращенко о массовых захоронениях на Донбассе
По предварительным данным, одна женщина погибла, еще трое ранены. Обстрел продолжается.
Боевики продолжают стрелять и по позициям Вооруженных сил Украины. Напомним, на днях силовики заявляли, что боевики любой ценой пытаются захватить мост через Северский Донец вблизи Счастье.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter