В Черниговском госпитале за три месяца пролечились 230 бойцов, раненных в зоне АТО

Как сообщил УНИАН руководитель военного госпиталя, полковник медицинской службы Александр Слесаренко, бойцов чаще всего переводят в медицинское учреждение из других лечебных учреждений. Большинство из них имеют осколочные ранения после взрыва мин, снарядов и гранат. Также военврачи проводят комплексное лечение воинов, имеющих осложнение после боевых ранений.

В черниговском госпитале раненные военнослужащие полностью обеспечены всеми необходимыми лекарствами и вещами.

По словам Слесаренко, за последние три месяца в госпитале пролечились свыше 230 военнослужащих. Часть из них уже вернулись в свои подразделения, другие проходят курс реабилитации.

«На сегодняшний день в лечебном учреждении находятся еще 40 бойцов», - уточнил руководитель военного госпиталя.