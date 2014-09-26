В Черниговском госпитале за три месяца пролечились 230 бойцов, раненных в зоне АТО

11:46, 26 сентября 2014
Новости регионов
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В Черниговском базовом военном госпитале за три месяца пролечились 230 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, раненных в зоне проведения антитеррористической операции

Фото: УНИАН

Как сообщил УНИАН руководитель военного госпиталя, полковник медицинской службы Александр Слесаренко, бойцов чаще всего переводят в медицинское учреждение из других лечебных учреждений. Большинство из них имеют осколочные ранения после взрыва мин, снарядов и гранат. Также военврачи проводят комплексное лечение воинов, имеющих осложнение после боевых ранений.

В черниговском госпитале раненные военнослужащие полностью обеспечены всеми необходимыми лекарствами и вещами.

По словам Слесаренко, за последние три месяца в госпитале пролечились свыше 230 военнослужащих. Часть из них уже вернулись в свои подразделения, другие проходят курс реабилитации.

«На сегодняшний день в лечебном учреждении находятся еще 40 бойцов», - уточнил руководитель военного госпиталя.

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