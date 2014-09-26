Во Львове покажут первый в стране художественный фильм, адаптированный для незрячих

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, на презентацию-показ фильма приедут незрячие из нескольких областей Украины, а также инвалиды других нозологий, которых заинтересовало данное событие.

«Это первый в Украине художественный фильм, адаптированный для людей, которые полностью не видят. Такая сфера, как доступность информационного контента для незрячих, в нашей стране отсутствует в перечне культурных мероприятий. И хоть тифлокомментирование существует в мире уже 40 лет, в Украине мы только начали его внедрять. «Дневник памяти» - первая попытка, но к нам уже обратился Олесь Санин с просьбой адаптировать его новый фильм «Поводырь». Надеемся, что со временем в кинотеатре незрячие смогут с помощью специальных беспроводных наушников слушать фильмы с тифлокомментариями», - рассказала консультант проекта, инвалид I группы по зрению, автор и руководитель проектов по адаптации жизненного пространства для лиц с глубокими нарушениями зрения Оксана Потимко.

Фильм «Дневник памяти» вскоре смогут посмотреть все желающие на веб-странице www.openlife.lviv.ua в разделе «Фильмы для незрячих».

Справка УНИАН. Художественный фильм «Дневник памяти» производства США, снят в 2004 году в жанре романтической драмы по сюжету одноименного романа Николаса Спаркса, который был опубликован в 1996 году.