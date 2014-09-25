Фонд Рината Ахметова обеспечит Донецкую область инсулином

Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова обеспечит жителей Донецкой области, которые страдают инсулинозависимым диабетом, необходимыми препаратами. Информацию о потребностях в инсулине Штаб собрал от департамента здравоохранения области, от главного эндокринолога и эндокринологов Донецка, Краматорска и Мариуполя. Информация также регулярно поступает на горячую линию Штаба. Так, с 15 августа по 24 сентября операторы горячей линии 0 800 50 9001 получили около 60 заявок, в основном, из Донецка, Мариуполя, Краматорска, Славянска, Волновахи, Иловайска, Новоазовска, Макеевки, Енакиево и др. населенных пунктов.

«Когда в Первомайске начались военные действия, находиться в подвале дома стало пугающей привычкой, - рассказывает тридцатипятилетняя Ирина. - Когда в доме взрывной волной выбило стекла, мы решили любой ценой выбираться из города. И моя мама, и я болеем диабетом. До начала военных действий мы получали инсулин бесплатно по государственной программе, но с лета поставки прекратились, также до сих поря я не получаю и пенсию по инвалидности. Узнав о деятельности Гуманитарного штаба, я позвонила на горячую линию с просьбой оказать помощь в приобретении медикаментов для нас и для сына Богдана, у которого лактозная недостаточность. В течение недели лекарства были доставлены мне, а на днях и препараты для сына».

На сегодняшний день гуманитарный штаб закупил и поставил в Донецкий регион около 15 тыс. флаконов с препаратами инсулина на сумму около 1 млн. 400 тыс. грн., что покроет около 40% от общей потребности области. В конце октября в область будет доставлена вторая партия препарата в объеме около 20 тыс. флаконов на сумму около 1 млн. 800 тыс. грн.

Инсулин выдают врачи-эндокринологи в Мариуполе, городская больница №4, в Краматорске на базе больницы №2, в Донецке на базе Центральной городской клинической больницы №3. Препарат можно получить бесплатно только при наличии паспорта, ИНН, медицинской справки или выписки, где указано наличие инсулинозависимого сахарного диабета.

Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» создан при Фонде Рината Ахметова для объединения усилий фонда и всех бизнесов Группы СКМ, а также ФК «Шахтер» по оказанию помощи людям, пострадавшим в зоне военных действий. Гуманитарный штаб занимается вопросами эвакуации из зоны проведения АТО детей, в том числе детей-сирот, многодетных матерей, инвалидов, пожилых людей, а также размещает, при необходимости, переселенцев на базах, в санаториях и лагерях, оказывает гуманитарную и адресную помощь.

При Штабе работает горячая линия - единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua.

Звонки на номер 0 800 50 9001 бесплатны со всех телефонов. Горячая линия работает круглосуточно.

Больше информации о Гуманитарном штабе: http://www.fdu.org.ua/help/vostok