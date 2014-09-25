На Волыни в пункте пропуска изъяли почти 1,3 кг психотропных веществ

Около 1,3 кг психотропных веществ выявили в пункте пропуска «Ягодин» пограничники Луцкого отряда совместно с сотрудниками СБУ.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы, водитель, 46-летний гражданин Украины, возвращаясь домой на микроавтобусе марки "Мерседес", пытался перевезти через границу наркотики.

Информацию о возможной перевозке наркотиков пограничникам предоставили сотрудники СБУ.

Во время проведения совместного с представителями таможни и СБУ углубленного осмотра автомобиля на емкости с красками сработала пограничная служебная собака. В дальнейшем в емкостях было обнаружено два полиэтиленовых пакета, обмотанного клейкой лентой. В одном из них находилось 180 психотропных таблеток, предположительно экстази, и 1 кг 220 грамм - амфетамина.

«Сейчас проводятся дальнейшие фильтрационно-проверочные мероприятия. После проведения экспертизы будет установлено точное содержание выявленных пакетов», - говорится в сообщении.