Отопительный сезон в Киеве может начаться позже обычного

В случае теплой погоды отопительный сезон в Киеве начнется позже обычного в целях экономии газа, заявил на брифинге столичный городской голова Виталий Кличко.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам мэра, «все зависит от погодных условий, будем подключать (теплоснабжение - УНИАН), только когда уже среднесуточная температура будет снижаться. Рассматривается вопрос, в целях экономии газа, немного сдвинуть подключение и отключение от тепла».

При этом Кличко отметил, что более позднее начало отопительного сезона – инициатива правительства, а не желание городских властей.

В свою очередь генеральный директор «Киевэнерго» Александр Фоменко, также присутствовавший на брифинге, сообщил, что правительство обязало все города Украины в текущем сезоне согласовывать с Кабмином дату начала отопительного сезона.

Как сообщал УНИАН, ранее столичная энергогенерирующая компания «Киевэнерго» обратилась к столичным властям с предложением начать отопительный сезон позже и закончить раньше обычного в связи с дефицитом газа.