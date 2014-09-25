В Донецком центре материнства и детства работает лишь25-30% медицинского персонала

В Донецком центре охраны материнства и детства работает 25-30% медицинского персонала.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный директор Донецкого регионального центра охраны материнства и детства профессор Владимир Чайка.

По его словам, многие специалисты уехали в другие регионы страны, а роддом пришлось на время закрыть.

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«Когда война подошла к нам близко, нам приходилось несколько дней принимать роды в подвале при плохом освещении, в бомбоубежищах. Сейчас мы уже открылись. У нас лежит около 100-150 пациенток», - сказал Чайка.

Он подчеркнул, что выжить сейчас Центру материнства и детства помогает Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Ахметова.

«Сотрудничество нашего центра с фондом Рината Ахметова давнее и очень серьезное. Ринат Леонидович очень ценит медицину и помогает тем, кто нуждается и в предыдущие годы. Особенна ценна эта помощь в это тяжелое время. От гуманитарного штаба при фонде Ахметова нам доставили миниэлектростанцию, в которой мы давно уже нуждались. Также благодаря поставкам медикаментов от штаба, в частности, таких необходимых антибиотиков, мы можем спасать рожениц, будущих мам. Мы благодарим за помощь нашему центру и продуктами - как для медицинского персонала, так и для наших пациентов», - сказал Чайка.