В Харьковском госпитале оказали помощь больше чем 2,2 тыс раненым в зоне АТО

Об этом сообщили УНИАН в харьковском Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

По сведениям Минобороны, в том числе помощь получили свыше 2000 военнослужащих Вооруженных Сил, около 180 сотрудников МВД, приблизительно 20 воинов-пограничников и 20 бойцов СБУ, а также 13 гражданских лиц. Каждый 9-й пострадавший в зоне антитеррористической операции боец попадает в клинику отоларингологии и офтальмологии.

По словам начальника клиники отоларингологии и офтальмологии Алексея Фураева, ежедневно в клинике отоларингологии делается до 5 операций.

В Минобороны отметили, что проблем со всесторонним обеспечением харьковского военного госпиталя не возникает: всё необходимое для работы с пациентами поступает как централизовано из Киева, так и от харьковских благотворителей.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 сентября, в Харьковском военном госпитале с начала АТО оказали помощь более чем двум тысячам раненых.