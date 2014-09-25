Игроки «Шахтера» передали медикаменты детям, пострадавшим в зоне АТО



ФК «Шахтер» в рамках работы Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова продолжает помогать детям из зоны АТО, пострадавшим в результате военных действий. Помощь от главного тренера «горняков» Мирчи Луческу и футболистов снова была передана в Харьковскую областную детскую клиническую больницу № 1.

24 сентября проведать порядка 50-ти детей из Донбасса разного возраста (самому маленькому всего пару недель) в Харьков приехали Антон Каниболоцкий и Вячеслав Шевчук. От лица клуба футболисты передали больнице антибиотики четвертого и пятого поколения, а также другие медикаменты необходимые для скорейшего выздоровления детей.

– Ежедневно в нашей больнице находятся от 43 до 50 детей из Донецкой и Луганской областей с самыми различными заболеваниями: воспалением легких, аппендицитом, перитонитом, отитом и другими. А вот новое и самое страшное для нас, когда поступали дети с огнестрельными ранениями. Плюс здесь очень много тяжелых ребят – для них у нас есть два отделения реанимации. Поэтому вы представляете, как важна нам помощь ФК «Шахтер». Скажу так, без преувеличения – это те лекарства, которые действительно помогут спасти жизни нашим пациентам и вернуть им здоровье! Это очень дорогие, но крайне необходимые медикаменты. И мы знаем, что они помогут наверняка. С такими лекарствами нам ничего не страшно, с ними мы вылечим практически любое заболевание. Плюс, подчеркну, что сейчас вы видите лишь малую часть медикаментов, которую нам передал донецкий клуб, – рассказывает Татьяна Халтурина, заместитель главного врача по лечебной работе.

Помимо этого, каждый ребенок получил от «горняков» в подарок мягкие игрушки и исключительно положительные эмоции. Конечно же, не обошлось сегодня без автограф- и фотосессии. А общение с футболистами действительно получилось искренним и трогательным.

Игроки ФК «Шахтер» подчеркнули, что это далеко не последняя акция, и команда во главе с главным тренером будут и дальше поддерживать детей.