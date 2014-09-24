Гуманитарный штаб «Поможем» эвакуировал из Луганской области мам с новорожденными

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", в понедельник Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова совместно с партнерами-волонтерами, в рамках запланированного вывоза людей из Луганска, Алчевска и Брянки Луганской области эвакуировал из зоны боевых действий 22 человека.

Среди них оказались 4 мамы с новорожденными детьми. Женщины не записывались на выезд по «горячей линии» Штаба, они узнали об организованной эвакуации благодаря знакомым и пришли в надежде, что будут свободные места. Одного из младенцев вместе с родителями направили в больницу ОХМАТДЕТ в Киеве для проведения операции по удалению гемангиомы. Семью с другим младенцем встретили родственники в Артемовске. Остальным семьям не было куда ехать, их поселили в гостинице Святогорской Лавры с полным обеспечением.

«Это был один из самых ответственных рейсов, – делится партнер Гуманитарного штаба Наталья Киркач. – всегда очень непросто, когда перевозим грудничков, на этот раз из зоны боевых действий вывезли сразу 4 малыша». Напомним, что данный рейс был запланирован на 21 сентября, но из-за обстрелов под Дебальцево, водитель задержался на пути в Луганскую область и был вынужден остаться ночевать в безопасном месте до следующего дня.