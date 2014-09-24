В Черновцах детей переселенцев будут бесплатно кормить в школах и садиках

С 1 октября в школах и детских садах Черновцов будут бесплатно кормить детей переселенцев с временно оккупированных территорий Украины и районов проведения антитеррористической операции, а также детей участников АТО.

Как сообщили УНИАН в Черновицком городском совете, соответствующее решение было принято 23 сентября на заседании исполкома горсовета.

По данным пресс-службы, по состоянию на 24 сентября в черновицких дошкольных учебных заведениях находится 30 детей из семей переселенцев с временно оккупированной территории Украины и 124 ребенка обучаются в школах города.

Кроме того, детские сады города Черновцы посещают 86 детей, а школы - 71 ученик, родители которых находятся в зоне проведения АТО.