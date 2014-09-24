В Одессе пройдет фестиваль «Планета долгожителей»

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, во время мастер-классов пенсионерки создадут своими руками куклы-обереги, которые передадут украинским военнослужащим в зону антитеррористической операции.

Мероприятие пройдет 25 и 26 сентября в Немецком культурном центре. Организатором является союз активного долголетия «ІТ-бабушки» при поддержке горсовета и «Реабилитационного центра имени Святого Павла».

В рамках фестиваля также запланировано проведение круглого стола «Пожилой человек в Одессе – реалии, потребности, возможности» и научно-практической конференции «Как сохранить здоровье тела, радость сердца и бодрость духа в пожилом возрасте».

Также в программе фестиваля – доклады специалистов на темы, связанные с пенсионным возрастом, различные мастер-классы, в том числе по танцам, изучению компьютера и иностранного языка. Кроме того, впервые состоится одесский конкурс «А ну-ка, бабушки!».

Цель фестиваля - представить возможности развития для людей пенсионного возраста, поделиться секретами хорошего самочувствия, а также - активировать усилия бизнесменов, общественности, ученых на вопросах активного долголетия. Кроме того, организаторы хотят инициировать создание «Одесского городского центра активного долголетия», в котором будут работать учебные курсы и разнообразные клубы для пенсионеров.

«В фестивале примут участие одесские пенсионеры, готовые учиться чему-то новому, дети и внуки, которые хотят найти общий язык со старшим поколением, а также все те, кто поддерживает идеи счастливого проживания пожилого возраста», - сказали в департаменте.