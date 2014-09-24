В Донецкой области - серьезные проблемы с медикаментами

В Донецкой области в настоящее время на всей территории есть серьезные проблемы с медикаментозным обеспечением населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на вице-губернатора - директора Департамента здравоохранения ОГА Елену Петряеву.

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По ее словам, эти проблемы касаются как оккупированных террористической организацией «Донецкая народная республика» территорий, так и подконтрольных Украине. Петряева отметила, что на оккупированных территориях области аптеки не имеют возможности закупать медикаменты, так как не работает банковская система. Вследствие этого не производятся новые закупки, и ассортимент препаратов сокращается.

Что касается лечебных учреждений на этих территориях, здесь также есть проблемы с обеспечением медикаментами – Госказначейство не пропускает платежи.

Также вице-губернатор отметила, что существуют перебои с медикаментами и на подконтрольных украинской власти территориях.

«Здесь проблема заключается в задолженности перед поставщиками медикаментов, которая на сегодня составила около 5 млн грн», - заявила Петряева.

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По ее словам, в частности, не хватает антибиотиков, а также препаратов для лечения сердечно-сосудистых и язвенных заболеваний.

Говоря об обеспечении лекарствами больных сахарным диабетом, замглавы ОГА сообщила, что на сегодняшний день инсулин отечественного производства доставлен в города. Кроме того, на днях планируется поставка инсулина импортного производства, однако остаются проблемы с его доставкой на оккупированные территории, подчеркнула Петряева.