В Одессе на двух пляжах обнаружен выброс нефтепродуктов.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, сотрудниками департамента экологии и развития рекреационных зон 23 сентября проведен плановый обход прибрежной территории города Одессы с целью проверки санитарно-экологического состояния и соблюдения требований природоохранного законодательствам.

«В ходе проведения осмотра, на территории пляжей «Дельфин» и «Отрада» выявлены факты выноса морской волной на отдельные участки песчаной зоны нефтепродуктов (предположительно мазут) в виде разбросанных на поверхности песка пятен мазута размерами от 5-ти до 15-ти сантиметров в диаметре», - рассказали в департаменте.

По выявленным фактам департаментом экологии и развития рекреационных зон направлена соответствующая информация в Государственную экологическую инспекцию Северо-Западного региона Черного моря для принятия мер реагирования и расчета ущерба, нанесенного окружающей природной среде.