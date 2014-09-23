Жители Дебальцево получили 2000 продуктовых наборов из Гуманитарного рейса Рината Ахметова

Самые незащищенные категории жителей – пенсионеры, инвалиды, мамы с детьми - испытывают проблемы с продуктами питания. Для таких категорий граждан в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова в начале сентября были доставлены первые наборы с помощью. Продуктовые наборы получили уже 2000 человек.

Ирина Кривоносова, директор территориального центра города: «В связи с событиями в городе крайне сложная обстановка с обеспечением населения продуктами питания, лекарствами, выплатой пенсий и социальных пособий. Но уже с 8 сентября жители Дебальцево начали получать гуманитарную помощь от Гуманитарного штаба «Поможем» при Фонде Рината Ахметова, которая прибыла из Мариуполя. Всего для города было получено 2500 продуктовых наборов, 145 гигиенических и 20 детских наборов. В каждый продуктовый набор вошли продукты первой необходимости - мука, крупы, сахар, макаронные изделия, сгущенное молоко, рыбные консервы, растительное масло, печенье и спички».

Гуманитарная помощь жителям города выдается в Дебальцевском городском Центре занятости, Управлении социальной защиты населения и в Территориальном центре. Жителям города, которые не могут самостоятельно получить помощь на местах – в первую очередь, люди с инвалидностью, - соцработники доставляют помощь на дом.

Гуманитарная помощь выдается следующим категориям граждан: престарелые граждане, которые обслуживаются территориальным центром; жители, чье жилье разрушено полностью или частично; переселенцы, поселившиеся в городе Дебальцево без помощи и поддержки родственников; люди, которые не получили до сих пор пенсию через Укрпочту; социально незащищенные слои населения, в том числе не получающие пособие по безработице.

В целом, до конца сентября Гуманитарный рейс Рината Ахметова доставит жителям Донецкой и Луганской областей, которые пострадали в ходе конфликта, 550 тысяч гуманитарных наборов, что обеспечит более миллиона человек на первое время самыми необходимыми продуктами.

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Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.