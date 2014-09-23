Виннитчина: в результате нападения бешеной кошки в больницу попали 3 человека

В селе Зозов Липовецкого района Винницкой области госпитализированы три человека в результате нападения бешеной кошки.

Как сообщили УНИАН в управлении ГСЧС Украины в Винницкой области, 22 сентября липовецким спасателям от дежурного ветслужбы поступило сообщение о заболевании кота бешенством в селе Зозовка. Животное поцарапало трех человек. Пострадавшие сразу были госпитализированы в районную больницу для предоставления медицинской помощи.

Лабораторные исследования подтвердили у животного опасное заболевание.

В настоящее для выяснения обстоятельств на месте происшествия работает оперативная группа ветеринарной медицины.