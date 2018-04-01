Штаб «Поможем» закупил оборудование для Института восстановительной хирургии в Донецке

В отделение, возглавляемое доктором медицинских наук, профессором Эмилем Фисталем, Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова передал дефибриллятор с монитором, предназначенный для лечебного воздействия на сердце электрическим импульсом, ингалятор с комплектом аксессуаров – для введения лекарственных средств в организм, а также медицинские аспираторы для откачивания воздуха и жидкости из ран и полостей при проведении хирургических операций и прочих процедур.

В связи с проведением в регионе боевых действий, а также последними крупными авариями на шахтах, количество пациентов, поступающих в Донецк с ожогами разной степени тяжести, заметно увеличилось. Вместе с тем, государственные медицинские службы не осуществляют поставки медикаментов на оккупированные территории, а запасы лекарств и расходных материалов в аптеках города практически исчерпаны.

Заведующий отделом термических поражений и пластической хирургии ИНВХ проф. Эмиль Фисталь: «Устранение последствий серьезных ожоговых поражений часто требует многочисленных поэтапных, а в процессе выздоровления - корректирующих операций. В стенах Донецкого ожогового центра мы проводим сотни таких операций. Оказание качественной специализированной помощи пострадавшим невозможно без современного оборудования и инструментария. Наше обращение в Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова о его приобретении нашло поддержку, и первая партия оборудования уже поставлена».

Доставленное оборудование позволит эффективно оказывать помощь пациентам отдела термических поражений ИНВХ. Ранее Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова закупил медикаменты для отделения детской онкогематологии этого медицинского учреждения на сумму около 600 тысяч гривен.

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Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.