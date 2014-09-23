В Одессе перекрыт канал поставки контрабандных анаболических стероидов

В Одессе перекрыт транзитный международный канал поставки контрабандных анаболических стероидов.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, операцию осуществляли совместно сотрудники Одесского регионального управления по борьбе с наркотиками и управления СБУ в Одесской области в международном аэропорту «Одесса».

В результате задержаны двое иностранцев, перевозивших крупную партию препаратов анаболического действия общим количеством более 100 тыс. единиц.

Как пояснили в отделе, ранее милиция за распространение анаболических стероидов «Напосим» иностранного производства задержали 23-летнего одессита. Затем оперативники провели оперативные мероприятия для установления каналов поставки сильнодействующих лекарственных средств и лиц, причастных к их распространению на территории Украины.

«Вскоре была получена информация в отношении иностранных граждан, занимающихся транзитной перевозкой сильнодействующих лекарственных средств из страны ближнего зарубежья через Киев и Одессу. В ходе проверки данной информации в аэропорту задержали 2 иностранцев, 35 и 47 лет, у которых при осмотре багажа выявлено 25 тыс. доз сильнодействующих и ядовитых средств», - сообщили в отделе. В картонных пакетах находились почти 10 тыс. ампул и более 86 тыс. таблеток, которые содержали метандиенон, а также 20 тыс. таблеток и более 4 тысяч ампул с содержанием нандролона, незаконный оборот которых в Украине является уголовно-наказуемым деянием.

Установлено, что иностранные граждане через социальную сеть договорились о приобретении крупной партии сильнодействующих лекарственных средств с представителем компании, производящей запрещенные на Украине лекарственные препараты.

В начале августа они прибыли в столицу одной из соседних с Украиной государств, с целью закупки указанных препаратов, после чего транзитом приехали в Одессу, планируя вернуться на родину самолетом, но были задержаны работниками милиции.

По данному факту следственным управлением открыто уголовное производство по признакам ч.4 ст.321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в отделе, в настоящее время все собранные материалы находятся в следственном отделе управления СБУ в Одесской области, поскольку в действиях наркодельцов усматриваются признаки контрабанды.