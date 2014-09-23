Террористы “национализировали” медучреждения и заключают трудовые договора с врачами

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили медицинские работники нескольких больниц в Донецке и Макеевке.

По их словам, так называемое «министерство здравоохранения «ДНР» ликвидировало областное, все городские и районные управления и отделы здравоохранения, работников этих структур направили на места в больницы. Всех врачей в медучреждениях обязали подписать трудовые соглашения с «министерством здравоохранения «ДНР», а те, кто был не согласен, всех уволили, рассказали собеседники.

Медработники отметили, что заработную плату им также обещали платить из бюджета «ДНР», но «только пока неизвестно, в какой валюте будут выплаты».