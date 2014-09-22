В Крыму на 23 и 24 сентября объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили синоптики для Крыма на 23 и 24 сентября.

Как сообщает сайт Крымского гидрометцентра, в частности, 23 сентября ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, усиление северо-западного ветра 25-30 м/с.

24 сентября ветер усилится до 35 м/с, снижение температуры воздуха на 8-10 градусов.

«Погода ухудшится в связи с перемещением активного циклона с северо-запада», - сообщают синоптики.

По их данным, 25 сентября дожди прекратятся и ветер ослабеет только в пятницу, 26 сентября.