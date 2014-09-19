В больницах Черкасской области пролечились 70 участников АТО

В больницах Черкасской области по состоянию на 19 сентября пролечились 70 участников АТО.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Департамента здравоохранения Черкасской облгосадминистрации, в учреждения здравоохранения области обратилось 70 мужчин, принимавших участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

По состоянию на 19 сентября лечение в лечебно-профилактических учреждениях области продолжают 23 человека. Всем воинам предоставляется бесплатная своевременная медицинская помощь в соответствии с отраслевыми стандартами.

По информации Департамента, в Черкасском областном госпитале для инвалидов начались работы по созданию Центра медицинской реабилитации участников антитеррористической операции. Несмотря на ремонт, госпиталь уже пролечил 3 участников АТО из области и продолжает лечить еще 9 бойцов АТО.

Открытие Центра медицинской реабилитации участников АТО должно состояться в октябре.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Черкассах на базе областного госпиталя для ветеранов войны начато создание реабилитационного центра для участников боевых действий в зоне проведения АТО. Реабилитационный центр обустроят на отдельном этаже госпиталя и предоставят необходимое медицинское оборудование.