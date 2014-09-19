В Киевсовете будут настаивать на возвращении $50 млн, потраченных на Центр сердца

В Киевсовете намерены настаивать на возвращении столице около 50 млн долларов, потраченных в свое время на строительство городского современного Центра сердца, который, по решению горсовета от 25 декабря 2012 года, передан в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Алексей Резников.

Он отметил, что решение было принято потому, что киевский бюджет не имел возможности в дальнейшем содержать этот центр: «Это один из лучших, самых современных центров в Украине, но его финансирование требует от 120 до 200 млн грн в год, и у киевского бюджета такой возможности не было». Вчера на заседании Киевсовета была заслушана информация о выполнении решения Киевсовета 2012 года. Как говорилось отчете, Киев не получил от государства средств, которые компенсировали бы расходы столицы на возведение этого медучреждения.

«Некоторые депутаты поднимали вопрос о возвращении этого центра обратно в коммунальную собственность. Но позиция большинства, что и сегодня киевский бюджет не имеет тех 200 млн на содержание Центра, а разрушить этот Центр из-за нехватки финансирования - это преступление», - прокомментировал он.

«Министерство здравоохранения до конца не выполнило обязательств, которые были заключены в соответствующем протоколе. Поэтому, заслушав информацию, мы приняли протокольное решение, и я уже дал поручение Управлению правового обеспечения отработать юридически, что там на самом деле происходит. И будем двигаться дальше, вплоть до подачи исков о взыскании этой задолженности, если она действительно есть и подтверждена», - отметил Резников.

По его словам, как юрист он также будет изучать эти документы.

Ссылаясь на озвученную в сессионном зале информацию, Резников сообщил, что с финансированием у Центра пока проблем нет. За прошлый год там были прооперированы 3 тыс. пациентов, 45-50% из которых составляют киевляне, которые бесплатно и без очереди получили медпомощь.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2012 года Киевсовет дал согласие на передачу целостного имущественного комплекса Киевской городской клинической больницы «Киевский городской центр сердца» в государственную собственность. За соответствующее решение проголосовали на сессии 65 из 83 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета. Депутаты Киевсовета в том году дважды отказывались передавать городской центр сердца из коммунальной в государственную собственность.