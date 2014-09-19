В Харькове из-за недосмотра матери умерла 6-летняя девочка

В Харькове прокуратура начала расследование обстоятельств смерти 6-летнего ребенка по недосмотру матери.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харькова со ссылкой на прокурора Коминтерновского района города Дениса Мышкова.

По информации прокурора, 30-летняя мать, зная, что ее дочь тяжело больна и нуждается в постоянном уходе и регулярном лечении, не уделяла ей достаточного внимания.

«Девочка родилась с недостатками головного мозга, из-за чего не контролировала ощущение голода и имела другие неврологические заболевания. Все 6 лет своей жизни ребенок состоял на учете в нескольких медицинских заведениях, однако от лечения и детального обследования мать отказывалась, ссылаясь на нехватку средств. Кроме того, женщина не контролировала диету дочери, определенную врачами», - отметил Мышков.

По его словам, в конце августа, когда мать спала, девочка съела большое количество вредной для ее здоровья пищи. В больницу она попала уже без сознания, и через несколько часов умерла.

Мышков отметил, что 16 сентября прокуратура Коминтерновского района внесла в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжелые последствия).

Проводится следствие. Если вина матери в смерти ребенка будет доказана, женщине грозит до 5 лет лишения свободы.