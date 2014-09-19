В Киеве будут популяризировать День отца

20 сентября в Деснянском парке в Киеве пройдет Всеукраинская благотворительная акция "Всенародный День отца".

Об этом сообщил президент Международной общественной организации "Международный центр отцовства" Александр Марченко на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, организаторы акции рассчитывают, что на праздник придут около 3 тысяч человек. В ходе этой акции планируется собрать средства на поддержку военных в зоне АТО.

Также Марченко отметил, что "введение в Украине празднования всенародного Дня отца на национальном уровне будет способствовать популяризации важности роли мужчины как отца в семье и семейных ценностей в обществе".

Напомним, что День отца в Украине отмечается с 2009 года. Его отмечают как в третье воскресенье июня, так и в третье воскресенье сентября.