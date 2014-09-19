Виннитчина: женщина оставила в туалете новорожденную дочку

В Винницкой области женщина оставила в туалете под досками новорожденную девочку.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, 18 сентября в 9.50 в милицию поступило сообщение от врача Немировской центральной больницы о том, что к ним за помощью обратилась 37-летняя женщина с кровотечением в послеродовом состоянии. Факт рождения ребенка пациентка категорически отрицала.

Опросив женщину, правоохранители выяснили, что несколько часов назад, у хозяйственного помещения собственного домохозяйства женщина родила девочку и оставила ее под досками в туалете. Свой поступок роженица объяснила тем, что младенец родился мертвым.

По месту жительства женщины выехала следственно-оперативная группа милиции. В указанном месте правоохранители обнаружили мертвого новорожденного ребенка.

У 37-летней женщины - это была первая беременность, которую она тщательно скрывала, и на учет в больнице не становилась. По словам роженицы, она хотела иметь собственную семью, но мать, с которой она вместе проживала - не разрешала. Женщина уверяет, если бы ее дочь родилась живой, все было бы по-другому.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит, что стало причиной смерти новорожденной.

Следственным отделом милиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). За такое преступление предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.