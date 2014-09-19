Хмельницкий военный госпиталь получил гуманитарную помощь
09:46, 19 сентября 2014Новости регионов
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УНИАН
Красный Крест вместе с Хмельницкой облгосадминистрацией передали 1,5 тонны гуманитарного груза Хмельницкому военному госпиталю.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в основном это продукты питания, среди которых овощи, крупы, масло, сладости и консервация.
Как сообщал УНИАН, в течение двух недель Хмельницкая ОГА на обращение Красного Креста направила два гуманитарных груза для населенных пунктов Донбасса, пострадавших от военных действий общим весом более 60 тонн.
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