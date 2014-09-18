Киев запретил отключать больницам воду, газ, тепло

Киевсовет запретил предприятиям города прекращать тепло-, водо-, газо- и электроснабжение учебным заведениям и учреждениям здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали сегодня 95 депутатов Киевсовета.

Проект выносился на рассмотрение вторично, на прошлом заседании он не набрал необходимого количества голосов для принятия.

Согласно принятому решению, депутаты запретили предприятиям, учреждениям и организациям, которые осуществляют поставку электроэнергии, тепловой энергии, воды и природного газа учебным заведениям и учреждениям здравоохранения города, инициировать прекращение тепло-, водо-, газо- и электроснабжение в случае возникновения задолженности за потребленные коммунальные услуги.

Депутаты также поручили райгосадминистрациям принять меры по заключению договоров с поставщиками о реструктуризации долгов за коммунальные услуги указанных учреждений образования и медицины.