Кировоградщина: школьники отравились семенами дурмана

В Кировоградской области четыре школьника были госпитализированы с отравлением после употребления семян дурмана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, вчера в реанимационное отделение Кировоградской областной больницы госпитализированы трое несовершеннолетних в возрасте 13 и 14 лет, и сегодня еще один, с предварительным диагнозом - отравление семенами растения дурман.

Предварительно установлено, что семена дурмана одна из несовершеннолетних нарвала возле школы и на перемене перед 7-м уроком предложила своим друзьям их попробовать.

Прокуратура области инициировала проведение проверки указанного общеобразовательного учебного заведения.

Кроме того, в вещах одного из подростков было обнаружено наркотическое вещество.

Уголовное производство начато по предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Сейчас в реанимации остается только один ребенок, его состояние стабильное, жизни ничто не угрожает.

Кроме проверки учебного заведения, прокуратура даст надлежащую правовую оценку действиям органов системы профилактики и непосредственно родителей.

Ход проверки взят на контроль руководством прокуратуры области.