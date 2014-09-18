В столице начнет работу муниципальная компания по медицинскому страхованию

В Киеве с нового года начнет работу муниципальная компания, которая будет страховать киевлян по приемлемым тарифам на получение любой медицинской помощи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Михаила Радуцкого.

По его словам, это решение является одним из шагов к введению обязательного медицинского страхования в Украине.

«Полис будет распространяться на обслуживание в коммунальных клиниках и больницах - компания будет страховать киевлян по приемлемым тарифам (50 грн в месяц) в придачу к обязательному бюджетному финансированию медицины, которое выделяется сегодня. По нашим расчетам, клиентами страховой компании станут не менее 250 тысяч киевлян. То есть, мы создадим в городе мощного страховщика мирового уровня», – заявил заместитель председателя КГГА.

По словам Радуцкого, появление такой компании не только отразится на уровне оплаты труда врачей, но и будет страховать их и пациентов от возможных ошибок.

«Врач за свои услуги должен получать не менее 25% от того, что оплатила компания в случае страхового случая. Тогда исчезнет зарплата в 2,5 тысяч гривен и взятки, а оплата труда наших медиков выйдет на качественно новый уровень. Кроме того, мы должны ввести такую практику, чтобы в случае ошибки между пациентом и врачом встала именно страховая компания, которая взяла бы на себя все обязательства», – сказал заместитель председателя КГГА.

«Хочу отметить – все нововведения в отрасли никоим образом не станут угрозой для работников медицинской сферы. Речь не идет о сокращении, реорганизации и тому подобное, исключительно о рациональном и хозяйственном использовании имеющегося фонда и персонала», – сказал Радуцкий.