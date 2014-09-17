Стартовала ХХI Всеукраинская спартакиада «Поверь в себя» среди детей-инвалидов

В Николаеве во вторник, 16 сентября, состоялось торжественное открытие ХХI Всеукраинской спартакиады «Поверь в себя» среди детей-инвалидов, которая в течение 20 лет традиционно проводилась в Международном детском центре «Артек» в Крыму.

Как сообщили УНИАН в Николаевской облгосадминистрации, в этом году в спартакиаде принимает участие 500 детей из всех регионов Украины.

"Всего в спартакиаде примут участие дети 2 групп - младшая (11-13 лет) и старшая (14-15 лет включительно) с 4 нозологиями: дети-инвалиды с нарушениями слуха, с нарушениями зрения, с поражениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением умственного и физического развития", - сообщили в ОГА. Бороться за первенство юные спортсмены будут в 9 видах спорта.

Торжественное открытие началось парадом участников спартакиады. Также свои выступления подарили творческие коллективы города. Кроме этого, детей ждет интересная культурно-развлекательная программа: экскурсии по городу, посещение зоопарка и музеев.

По словам начальника регионального центра физической культуры и спорта инвалидов «Инваспорт» Татьяны Жуковской, делегация из Николаева самая многочисленная – этот регион будут представлять 23 участника.

Сейчас, по ее словам, в Николаеве самый высокий уровень обеспечения спортивными базами для проведения подобных соревнований.