В Тернопольской области во время занятий умерли двое школьников.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, в частности 16 сентября в одной из школ Борщевского района во время урока сильно ухудшилось самочувствие ученицы 4 класса. Ребенок умер.

Кроме того, сегодня во время занятий в Тернополе в ООШ №21 умер школьник 1998 года рождения. Следователи зафиксировали, что парень умер ненасильственной смертью.

Согласно предварительным данным, девочка умерла во время урока физкультуры, а что касается мальчика известно только, что физкультуру он не посещал из-за болезни сердца.

По фактам смертей обоих учеников открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Проводится расследование, эксперты выясняют причину смерти детей.