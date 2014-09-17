На Житомирщине разработали медицинскую карту реабилитации раненых военнослужащих

В Житомире разработали медицинскую карту и соответствующую программу реабилитации военнослужащих, принимавших участие в АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Житомирской облгосадминистрации сообщил директор департамента здравоохранения Александр Торбас.

По его словам, на базе Житомирской областной клинической больницы им. О.Ф. Гербачевского будет работать лечебно-консультативная комиссия, которая будет решать, где и какая медицинская помощь будет оказываться каждому военнослужащему.

Информацию про эту карту после доработки в ближайшее время разместят в житомирских СМИ.

В Житомирской областной клинической больнице для реабилитации военнослужащих с хирургической патологией выделено 55 коек. Пациенты с терапевтическими проблемами будут размещены в Бердичевском госпитале ветеранов войны, где выделено 48 коек. Для реабилитации военных с физической патологией отведено 10 коек в областном Центре вертебрологии. Психической и психологической реабилитации будет заниматься Житомирская областная психиатрическая больница №1, где выделено 30 коек.

На медикаменты медики области будут тратить для пациентов - участников АТО 40 грн. в сутки ( на одного пациента-УНИАН) и ежесуточно - 35 грн.- на питание больного. Средства на это будут выделяться из бюджета области.

Военнослужащих - участников в АТО - Торбас призвал обращаться в поликлиническое отделение Житомирской областной больницы, в регистратуре которой есть специально выделенное окно." Если военнослужащий обращается к любого другого заведения, его госпитализируют, а его документы направляются на рассмотрение врачебной комиссии. Военнослужащий обязательно должен иметь справку или удостоверение участника АТО и паспорт с пропиской в Житомирской области, срок реабилитации - от 12 до 18 дней",- сказал он.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской ОГА, по состоянию на 12 сентября в области за консультативной помощью в Житомирский диагностический центр уже обратился 231 участник АТО, 235 - в областную поликлинику Житомирской областной клинической больницы (на консультацию к конкретным специалистов-УНИАН) и 400 - в Житомирскую областную психиатрическую больницу. В этой больнице есть медицинские психологи, которые прошли соответствующую специализацию, есть они и в областном наркологическом диспансере. Всего в штатах областных учреждений третичного уровня работают 23 психологи, которые будут направлены в те заведения, где военнослужащие будут проходить реабилитацию.

Справка УНИАН. По состоянию на 16 сентября количество погибших в АТО житомирских военнослужащих составляет 71 человек, раненых - 205. Из них 22 раненых воины находятся на лечении и реабилитации в Житомирском областном госпитале.