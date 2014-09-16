В Херсонской области 17 человек заразились гепатитом А на курорте

В Херсонской области на курорте в с. Лазурное Скадовского района 17 человек заразились вирусным гепатитом А.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Госсанэпидслужбы области, все заболевшие в июле-августе находились в с. Лазурное и посещали один и тот же развлекательный комплекс. Практически все заразившиеся употребляли напитки на территории указанного заведения или пользовались посудой из бара.

Первое сообщение о заболевании поступило 9 сентября. Медики не исключают, что в ближайшее время количество обратившихся за помощью увеличится.

На данный момент, среди заболевших – 11 человек из организованных коллективов (Херсонского государственного университета, Херсонского национального технического университета, Херсонского аграрного университета, Морского колледжа Херсонской государственной морской академии).

Эпидемиологи заявляют, что во всех учебных заведениях и общежитиях проведена заключительная дезинфекция. За лицами, которые контактировали с больными, организовано медицинское наблюдение. Контактные лица по месту жительства находятся под наблюдением лечебно-профилактических учреждений.