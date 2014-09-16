Кто сможет получить «Карточку киевлянина»

Вскоре на обсуждение депутатов Киевсовета и общественности будет поставлен вопрос о расширении перечня лиц, которые могут пользоваться преимуществами социальной «Карточки киевлянина». Таким образом, получить ее смогут не только зарегистрированные жители столицы, но и граждане, которые здесь живут и работают, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Мы выходим на проект изменений в возможностях «Карточки киевлянина». Подготовлен проект решения сессии Киевсовета, который будет предоставлен на изучение депутатам и обсуждение общественности. Это нормально – получить карточку и пользоваться частью льгот, если живешь и платишь налоги в Киеве», – сказал советник Киевского городского головы Дмитрий Турчак. По его словам, вскоре будет расширен перечень банков, которые будут выдавать этот документ.

«Мы ведем переговоры с некоторыми банками относительно заключения договоров по выдаче «Карточки киевлянина». Приоритет будет предоставляться тем банкам, которые в это сложное для всех время смогут выполнять все необходимые обязательства. КГГА очень педантично будет относиться к этому вопросу», – сказал он.

Более 400 тысяч жителей столицы уже имеют «Карточку киевлянина». Проект предусматривает адресную помощь малообеспеченным гражданам за счет городского бюджета. По большей части «Карточку киевлянина» используют для бесплатного проезда и получения социальных скидок в аптеках и супермаркетах.