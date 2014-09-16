Фонд Ахметова закупил дизельные электростанции для двух больниц Донецка

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе «Поможем» при фонде Рината Ахметова, закуплено дизельные электростанции закрытого типа для Донецкой областной клинической травматологической больницы и Донецкого регионального центра охраны материнства и детства.

В конце прошлой недели генераторы были успешно доставлены и на сегодняшний день проводятся работы по их подключению к электросети в медучреждениях. В условиях нестабильной подачи электроэнергии наличие таких дизельных электростанций в больницах становится ключевым вопросом обеспечения их жизнедеятельности.

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Как рассказал Павел Лапин, представитель направления «Гуманитарная помощь» в Штабе при фонде Рината Ахметова, установленные электростанции закрытого типа созданы для интенсивной эксплуатации и оснащены высококачественными генераторами. «Ветхие и устарелые системы аварийного электроснабжения в больницах уже не справляются с возложенной на них нагрузкой. Мощности новых электростанций хватит для покрытия всех потребностей лечебных учреждений в электричестве: для обеспечения реанимационных, операционных, родовых залов и детских отделений. Даже при самых жестких условиях эксплуатации в этих отделениях будет электричество высокой мощности. Общая стоимость генераторов составила более миллиона гривен».

Кроме того, Гуманитарный штаб закупил 350 литров дизельного топлива для электростанций, которые дадут возможность в случае перебоев в центральной сети поддерживать жизнеобеспечение реанимационных, операционных, родовых залов и детских отделений вышеуказанных учреждений в течение 10 часов.

Владимир Чайка, д. мед. н., генеральный директор Донецкого регионального центра охраны материнства и детства: «У нас была старенькая электростанция, ее использовали только для операционной. И все в бюджете не находилось средств. А ведь у нас в Центре 30 отделений. И в основном, это пациентки с патологиями. В год нами проводится около 10 тысяч операций, 5 тысяч родов. Перинатальный Центр такого масштаба – единственный в Украине. Спасибо Фонду Рината Ахметова, теперь мы сможем эффективно работать и в периоды отключения электроэнергии. Для нас, для всего многочисленного коллектива Центра, получение такой электростанции – большое событие. Кстати, Фонд не отказывает нам и в приобретении лекарств. Скоро Гуманитарный штаб при Фонде закупит для Центра дорогостоящие медпрепараты, в которых нуждаются мамы и новорожденные».

Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.