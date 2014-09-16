В медучреждениях Харькова поставлено на учет более 13 тыс. переселенцев из зоны АТО

В Харькове в медицинских учреждениях находятся на учете более 13 тыс. вынужденных переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

По ее данным, среди поставленных на учет в харьковских больницах находятся более 5 тыс. детей, 691 беременная женщина и 167 новорожденных.

Горбунова-Рубан добавила, что в харьковские школы принято 4,5 тыс. детей-переселенцев из зоны АТО, в детские сады - 1 тыс. дошкольников.

Она отметила, что на сегодняшний день в городе уже оформлена социальная помощь более 1,2 тыс. переселенцев.

Заместитель городского головы отметила, что город ежедневно обеспечивает переселенцев и жизненно необходимыми медицинскими препаратами, в числе которых - инсулин, препараты для гемодиализа и другие. «Пока мы ежедневно обеспечиваем переселенцев из Донбасса необходимыми медицинскими препаратами, но если в ближайшее время государство не решит вопрос с компенсацией средств на эти расходы, город продержится еще месяц», - сказала Горбунова-Рубан.