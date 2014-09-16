В Донецке за сутки погибли 3 мирных жителя, 5 - получили ранения

В Донецке в понедельник, 15 сентября, погибли трое мирных жителей, пятеро – получили ранения различной степени тяжести.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении также отмечается, что минувшая ночь с 15 на 16 сентября в городе прошла относительно тихо, сообщения об обстрелах районов от жителей не поступали. Однако, за минувшие сутки зафиксированы случаи ведения боевых действий на территории города, а также повреждения здания и инфраструктуры районов - в Куйбышевском районе разрушения зафиксированы на нескольких улицах, в Киевском районе в Путиловской роще - возгорание в ПТУ №67 вследствие попадания снаряда, пожарные наряды не смогли попасть к месту из-за боевых действий. Также в Петровском районе в жилой дом по ул. Карнавальная №61 попал снаряд с последующим возгоранием. По состоянию на 9.30, в городе напряженная обстановка без активных боевых действий, сообщили в горсовете.