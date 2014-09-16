Черкащина: главврача детской больницы задержали во время получения взятки

В Черкасской области сотрудники СБУ задержали главного врача одной из детских больниц во время получения взятки от частного предпринимателя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Черкасской области, сотрудники СБУ раскрыли и пресекли противоправную деятельность главного врача одной из детских больниц региона, которая подозревается в вымогательстве и получении 5 тыс. грн неправомерной выгоды.

По данным милиции, руководитель медицинского заведения наладила коррупционный механизм вымогательства и получения денег от арендаторов. Так, за 5 тыс. грн главный врач пообещала частному предпринимателю согласовать договор аренды помещения в здании детской больницы.

В субботу, 13 сентября, в рамках начатого милицией уголовного производства сотрудники СБУ задержали ее в рабочем кабинете во время получения 5 тыс. грн взятки.

Досудебное расследование по уголовному производству в отношении главного врача детской больницы по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины продолжается. Правонарушительнице объявлено о подозрении в совершении преступления.