В Виннице началось строительство клиники реабилитации для бойцов из зоны АТО

Как сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой облгосадминистрации, уже есть договоренность между руководством ОГА и Винницким медицинским клиническим центром Центрального региона об обеспечении всем необходимым для строительства.

«Под патронатом областной государственной администрации, на территории госпиталя строится реабилитационный центр, он будет использоваться для тех бойцов, которые возвращаются из зоны АТО, психологически и физически уставшие и нуждающиеся в реабилитации» - сказал первый заместитель главы облгосадминистрации Андрей Гижко.

Он отметил, что двухэтажную клинику общей площадью около 1000 кв. м планируется построить, подвести отопление и покрыть до конца текущего года. После этого строители начнут внутренние отделочные работы. Предусмотрено, что в данном лечебном заведении санаторного типа будет 60 двухместных палат, тренажерные залы и залы восстановительной терапии.

Начальник Военно-медицинского центра Центрального региона Военно-воздушных сил Украины Сергей Петрук отметил, что реабилитация участников антитеррористической операции достаточно длительная. «Реабилитация может длиться годами, поэтому одной из основных функций будущей клиники есть реабилитационное и восстановительное лечение», - добавил Петрук.

На сегодняшний день благотворители уже предоставили 100 тыс. шт. кирпича и других материалов на строительство данного лечебного учреждения.

Также благотворители продолжают закупать и дарить медицинскому центру необходимое оборудование. 12 сентября военный госпиталь получил в подарок новое хирургическое оборудование стоимостью 50 тысяч долларов.

Сейчас в госпитале на лечении находятся 176 участников АТО, из них 78 с огнестрельными ранениями.