В Кировограде попрощались с военным-фельдшером, который погиб под Иловайском

В Кировограде попрощались с военным-фельдшером, который погиб во время проведения АТО под Иловайском Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония прощания прошла сегодня на Театральной площади города. Военный-фельдшер госпитального отделения медицинской роты ВЧ ПП 2830 Федор Романов в мирной жизни работал медиком скорой.

30-летний военный погиб 29 августа.

Похоронили погибшего на Ровенском кладбище в Кировограде.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Валерий Гелетей 14 сентября сообщил, что сейчас известно о 107 погибших под Иловайском украинских военнослужащих.