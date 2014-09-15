В Николаевской больнице №1 отремонтировали инфарктное отделение

Как сообщили в Николаевском городском совете, состоялось открытие отремонтированного отделения.

Ремонтные работы обошлись городскому бюджету в 1,3 млн. грн.

Помещение находилось в плачевном состоянии, поэтому проведены ремонтные работы внутри помещения и фасадной части.

«Теперь блок в идеальном состоянии. Кроме этого, вентиляция паспортизована, она может работать и на подогрев воздуха, и на охлаждение воздуха. Это отделение оснащено в достаточном количестве мониторами, дефибрилляторами, однако нам необходимо обновить мониторы, добавить здесь оборудование», - отметил мэр Николаева Юрий Гранатуров.

Также в каждой палате установлены источники бесперебойного питания, что очень важно для стабильного функционирования оборудования. В Для обновления оборудования запланировано выделить еще порядка 600 тыс. грн.

По словам начальника управления здравоохранения Ларисы Дергуновой, больных с острой коронарной патологией вначале доставляют именно в это инфарктное отделение, где пациент проходит соответствующую терапию, которая длится от четырех до шести дней, после его переводят в палату интенсивной терапии, потом в кардиологическое отделение.

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Инфарктное отделения городской больницы № 1 - единственное среди городских медучреждений Николаева.

Инфарктное отделение рассчитано на 9 человек.