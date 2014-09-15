В медзаведениях Луганска не хватает около 80% персонала
13:37, 15 сентября 2014Новости регионов
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Из 60-ти бригад скорой помощи остались только 5
Фото: УНИАН
В медицинских заведениях оккупированного террористами Луганска не хватает около 80 процентов персонала.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.
"В городе ощущается резкая нехватка медработников. Из 60-ти бригад скорой помощи остались только 5. По приблизительным подсчетам, в данный момент в Луганске не хватает около 80% медперсонала", - сказал Лысенко. При этом он отметил, что в целом в городе сохраняется спокойная обстановка, но областной центр продолжает оставаться частично без энерго- и водоснабжения, не работает стационарная и мобильная связь.
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