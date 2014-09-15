В Черкассах состоялся всеукраинский конкурс профессионального мастерства медсестер

В Черкассах 12 сентября состоялся VIII Всеукраинский конкурс профессионального мастерства медицинских сестер «Эскулап-профессионал - 2014».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе департамента здравоохранения Черкасской облгосадминистрации, участницы конкурса – медсестры, лауреаты региональных соревнований.

Участницы конкурса показывали свои профессиональные знания, необходимые для предоставления сестринской помощи в три этапа: тестирование, профессиональное мастерство и хирургическая и гигиеническая обработка рук.

Победительницей конкурса стала медсестра Надежда Павлючик из Волынской области. Второе место заняла жительница Харьковской области Кристина Анапольская, третье – Руслана Конаш из Хмельницкой области.

Награды конкурсанткам вручала президент Ассоциации медицинских сестер Украины Галина Ивашко. Все 18 участниц конкурса получили цветы и ценные призы от меценатов конкурса. Победительница получила в награду шубу.

В прошлом году во Всеукраинском конкурсе «Эскулап-профессионал - 2013» победила медсестра из Черкасского областного онкодиспансера Татьяна Чупилко.