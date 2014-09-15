Во Львове вручили награды врачам, которые вернулись из зоны АТО

Во Львове состоялась церемония вручения боевых наград и знаков отличия Министерства обороны Украины офицерам медицинской службы и медицинскому персоналу Военно-медицинского клинического центра Западного региона, которые спасали жизни украинских военнослужащих в зоне АТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, в мероприятии приняли участие врио председателя ОГА Юрий Турянский, начальник Львовского гарнизона генерал-лейтенант Павел Ткачук, министр культуры Украины Евгений Нищук, глава УГКЦ Святослав Шевчук, жена премьер-министра Арсения Яценюка Терезия.

«Сейчас перед нами военные врачи, которые дарили воинам надежду на то, что, несмотря на любые атаки, они уцелеют. Большая благодарность также тем командирам, которые не оставили своих бойцов на поле боя», - сказал глава УГКЦ.

Турянский отметил высокий профессиональный уровень и самоотверженность львовских военнослужащих и медиков.

«В нашем госпитале лечится более 180 раненых солдат, желаю им скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», - сказал он.