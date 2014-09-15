Двухлетний ребенок отравился грибами
11:46, 15 сентября 2014Новости регионов
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В реанимационное отделение местной районной больницы попала девочка 2012 года рождения, жительница села Ялынковатое Сколевского района
Фото: УНИАН
Во Львовской области с диагнозом «отравление грибами» госпитализирован двухлетний ребенок.
Как сообщили УНИАН в Сколевском райотделе милиции, в правоохранительные органы поступила информация о том, что в реанимационное отделение местной районной больницы с диагнозом «отравление грибами» попала девочка 2012 года рождения, жительница села Ялынковатое Сколевского района.
Обстоятельства отравления малолетнего ребенка грибами выясняются.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА, с начала грибного сезона во Львовской области зафиксировано пять случаев отравления грибами.
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