Двухлетний ребенок отравился грибами

Во Львовской области с диагнозом «отравление грибами» госпитализирован двухлетний ребенок.

Как сообщили УНИАН в Сколевском райотделе милиции, в правоохранительные органы поступила информация о том, что в реанимационное отделение местной районной больницы с диагнозом «отравление грибами» попала девочка 2012 года рождения, жительница села Ялынковатое Сколевского района.

Обстоятельства отравления малолетнего ребенка грибами выясняются.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА, с начала грибного сезона во Львовской области зафиксировано пять случаев отравления грибами.